Описание Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул

Л-Глютамин (L-Glutamine) - это аминокислота, являющаяся строительным материалом для белков. Также он играет важную роль в питании иммунных клеток, обеспечивающих оптимальную работу иммунной системы.

Производитель: Life Extension, США

Форма выпуска: 100 капсул

Возраст: 18+

Cостав:

Компонент Состав 1 капсулы L-Глютамин (Свободная форма) 500 мг



Другие ингредиенты:

растительная целлюлозная капсула, диоксид кремния, растительный стеарат.

Не содержит:

ГМО, искусственных красителей, ароматизаторов.

Функциональное действие:

L- глютамин используется для ряда жизненно важных функций, включая синтез белков и формирование нуклеотидов, являющихся составной частью ДНК и РНК. Из-за его большой значимости для многих клеточных функций глутамин особенно интенсивно потребляется при высоких физических нагрузках. Он остается важным источником энергии для клеток, выстилающих кишечник, и иммунных клеток, а также остается критически важным для поддержания здоровья кишечника и функционирования иммунной системы. Кроме того, он оказывается предшественником глутамата, который является нейромедиатором мозга.

Применение:

Принимать по 1 капсуле 1-2 раза в день натощак.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Предупреждение:

При беременности, кормлении грудью, приеме каких-либо медицинских препаратов или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед употреблением любых пищевых добавок. В случае возникновения каких-либо побочных реакций прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если внешняя защитная мембрана отсутствует или повреждена.

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**** БАД не является лекарством!