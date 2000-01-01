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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Life Extension
Life Extension – популярный производитель витаминов, средств с коэнзимом Q10, антивозрастных продуктов, специализированной продукции для животных. Помимо этого компания занимается научными исследованиями и разработкой препаратов для сохранения здоровья и средств, замедляющих старение. Самые известные товары бренда – One-Per-Day (витамины для укрепления иммунитета) и Calcium Citrate with Vitamin D (компонент свертываемости крови, регулятор нервной проводимости).
Год создания: 1980
Страна: США
Производство: Для изготовления продукции компания использует ингредиенты высочайшего качества, прошедшие лабораторные исследования. В деятельности компании принимают участие ведущие врачи и ученые. Известными открытиями бренда стали: коэнзим Q10 (1983г) и мелатонин (1992г).
Ассортимент: Компания производит более 300 наименований продукции. Это витамины и пищевые добавки, минералы, антиоксиданты и т.д. Наиболее популярны: Brite Eyes III(глазные капли), Super Bio-Curcumin (куркуминный комплекс), Супер Омега-3, ЭПК / ДГК (для поддержания здоровья сердца и долголетия).
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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Характеристики
Аминокислоты
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Описание Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Л-Глютамин (L-Glutamine) - это аминокислота, являющаяся строительным материалом для белков. Также он играет важную роль в питании иммунных клеток, обеспечивающих оптимальную работу иммунной системы.
Производитель: Life Extension, США
Форма выпуска: 100 капсул
Возраст: 18+
Cостав:
|Компонент
|Состав 1 капсулы
|L-Глютамин (Свободная форма)
|500 мг
Другие ингредиенты:
растительная целлюлозная капсула, диоксид кремния, растительный стеарат.
Не содержит:
ГМО, искусственных красителей, ароматизаторов.
Функциональное действие:
L- глютамин используется для ряда жизненно важных функций, включая синтез белков и формирование нуклеотидов, являющихся составной частью ДНК и РНК. Из-за его большой значимости для многих клеточных функций глутамин особенно интенсивно потребляется при высоких физических нагрузках. Он остается важным источником энергии для клеток, выстилающих кишечник, и иммунных клеток, а также остается критически важным для поддержания здоровья кишечника и функционирования иммунной системы. Кроме того, он оказывается предшественником глутамата, который является нейромедиатором мозга.
Применение:
Принимать по 1 капсуле 1-2 раза в день натощак.
Противопоказания:
Индивидуальная непереносимость компонентов.
Предупреждение:
При беременности, кормлении грудью, приеме каких-либо медицинских препаратов или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед употреблением любых пищевых добавок. В случае возникновения каких-либо побочных реакций прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если внешняя защитная мембрана отсутствует или повреждена.
*** Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид упаковки. Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!
**** БАД не является лекарством!
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