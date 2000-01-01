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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул

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Бренд: Life Extension i
Код: LEX34510
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Есть в наличии
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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул

Фасовка

100 шт
шт.
398
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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул

Характеристики

Вкус:
Без вкуса
Фасовка:
100 шт
Производитель:
Life Extension
Страна производитель:
США
Форма выпуска:
Капсулы
Группа применения:
Для мужчин, Для женщин, Для взрослых
Возраст:
После 18 лет
Способ применения:
Для внутреннего применения
Тип добавки:
Чистая
По системам организма:
Иммунная, Нервная, Пищеварительная, Мышечная система
Тип препарата
Монопрепарат
Особенности
Без красителей, Без ароматизаторов
Особенности диеты
Для вегетарианцев, Без ГМО

Аминокислоты

L-глютамин:
500 мг
Тип аминокислот:
Заменимые
Назначение аминокислот:
Для восстановления, Для нервной системы, При стрессах, Для иммунной системы, Для желудочно-кишечного тракта

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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
398
шт.
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Описание Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул

Л-Глютамин (L-Glutamine) - это аминокислота, являющаяся строительным материалом для белков. Также он играет важную роль в питании иммунных клеток, обеспечивающих оптимальную работу иммунной системы.

Производитель: Life Extension, США
Форма выпуска: 100 капсул
Возраст: 18+

Cостав:

Компонент Состав 1 капсулы
L-Глютамин (Свободная форма) 500 мг

Другие ингредиенты:
растительная целлюлозная капсула, диоксид кремния, растительный стеарат.

Не содержит:
ГМО, искусственных красителей, ароматизаторов.

Функциональное действие:

L- глютамин используется для ряда жизненно важных функций, включая синтез белков и формирование нуклеотидов, являющихся составной частью ДНК и РНК. Из-за его большой значимости для многих клеточных функций глутамин особенно интенсивно потребляется при высоких физических нагрузках. Он остается важным источником энергии для клеток, выстилающих кишечник, и иммунных клеток, а также остается критически важным для поддержания здоровья кишечника и функционирования иммунной системы. Кроме того, он оказывается предшественником глутамата, который является нейромедиатором мозга.

Применение:

Принимать по 1 капсуле 1-2 раза в день натощак.

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Предупреждение:

При беременности, кормлении грудью, приеме каких-либо медицинских препаратов или наличии каких-либо заболеваний следует проконсультироваться с врачом перед употреблением любых пищевых добавок. В случае возникновения каких-либо побочных реакций прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом. Хранить в недоступном для детей месте. Не использовать, если внешняя защитная мембрана отсутствует или повреждена.

*** Производитель оставляет за собой право изменить внешний вид упаковки. Мы стараемся следить за изменениями, но, если вы заметили какое-либо несоответствие, пожалуйста, сообщите нам об этом в письме или в комментарии к товару. Спасибо!

**** БАД не является лекарством!

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398
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Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул

398 грн
Купить В корзине Предзаказ Сообщить В ожидании
Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
Л-Глютамин (L-Glutamine) 500 мг 100 капсул
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